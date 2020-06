Beyoncé llança «Black is King», un «àlbum visual» amb Disney

Beyoncé va anunciar que el 31 de juliol estrenarà 'Black is King', un «àlbum visual» que presentarà amb Disney+. L'estrella i la plataforma digital, que van mostrar aquest dilluns un petit clip com a avenç, van explicar en un comunicat que 'Black is King' està inspirat en la pel·lícula 'The Lion King' ('El rei lleó') (2019).

«Aquesta 'àlbum visual' de Beyoncé reimagina les lliçons de 'The Lion King' per als joves reis i reines a la recerca de les seves pròpies corones», van dir. «Els viatges de les famílies negres al llarg del temps són honrats en una història sobre el transcendental viatge d'un jove rei a través de la traïció, l'amor i la identitat pròpia. Els seus avantpassats l'ajuden cap al seu destí, i amb els ensenyaments del seu pare i la guia del seu amor d'infància, assoleix les virtuts necessàries per reclamar la seva llar i el seu tron», van afegir.

Beyoncé va participar en el 'remake' de 'The Lion King' prestant la seva veu al personatge de Nala. I també va editar 'The Lion King: The Gift' (2019), un disc al marge de la banda sonora i que va acompanyar el llançament d'aquesta pel·lícula. La cinta va ser un èxit majúscul: va recaptar 1.657 milions de dòlars i va ser la segona pel·lícula més vista el 2019 a tot el món només per darrere del fenomen d''Avengers: Endgame', que amb 2.798 milions de dòlars es va convertir en el film més taquiller de la història, sense tenir en compte la inflació.

Dirigit, escrit i produït per la cantant, 'Black is King' serà un «àlbum visual» a l'estil de l'ambiciós i captivador 'Lemonade' (2016), un disc que Beyoncé va presentar a HBO amb videoclips entrellaçats per a cada una de les cançons.

D'altra banda, Beyoncé va rebre aquest diumenge un premi honorífic als BET Awards, els guardons més importants de l'entreteniment afroamericà, i va aprofitar l'ocasió per retre homenatge a les protestes antiracistes de Black Lives Matter.

«Vull dedicar aquest premi a tots els meus germans i germanes allà fora que m'han inspirat protestant i lluitant pel canvi. Les vostres veus s'estan escoltant. I esteu demostrant als nostres avantpassats que les seves lluites no van ser en va», va dir.

«Tenim una altra cosa més que necessitem fer per irrompre amb el nostre veritable poder: votar. Us animo a continuar prenent accions, a continuar per canviar i desmantellar un sistema racista i desigual (...) Hi ha gent que espera que ens quedem a casa durant les eleccions locals i les primàries (...). Hem de votar com si la nostra vida en depengués perquè depèn d'això», va afegir.