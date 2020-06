Entrades a la venda per als concerts del Festival de Sant Fruitós

Les entrades dels quatre concerts del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que se celebrarà els dijous del 9 al 30 de juliol, es poden comprar a www.festivalsantfruitos.com. A partir d'avui, també es poden adquirir a Foto Isidre, de Sant Fruitós, i a les taquilles del Kursaal de Manresa. El preu del tiquet per al primer concert, que s'emetrà per Internet, és de 5 euros. La resta de vetllades es faran als jardins del monestir de Sant Benet, amb entrades a 20 euros. Els subscriptors de Regió7 poden tenir 2 localitats per 30 euros. La cabuda és limitada.