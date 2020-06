Una cinta modesta que no vol enganyar ningú

PERSONAL ASSISTANT

? Estats Units, 2020. Drama romàntic. 114 minuts. Direcció: Nisha Ganatra. Guió: Flora Greeson. Intèrprets: Dakota Johnson (Maggie Sherwoode), Tracee Ellis Ross (Grace Davis), Kelvin Harrison Jr. (David Cliff), Bill Pullman (Max), Zoe Chao (Katie). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yemo Abrera.



La protagonista de Personal Assistant, Maggie, treballa d'assistent personal de Grace Davis, una cantant afroamericana amb una personalitat certament difícil, però ambiciona desde petita en convertir-se en productora musical. Tot es complica quan Grace, una il·lustre veterana, es veu obligada a iniciar una nova carrera a Las Vegas, el cementiri d'elefants de molts artistes estatunidencs.

Nisha Ganatra, una realitzadora canadenca amb arrels hindús, ha embastat aquesta modesta comèdia que destaca especialment per un retrat summament creïble de les interioritats de l'univers musical de Los Angeles. La directora, amb una filmografia farcida de títols menors (com Bodas por encargo), només pretén, però, oferir-nos un entreteniment estiuenc més o menys digerible, i evita, així, una mirada crítica i virulenta a un món controlat sovint per interessos massa foscos. Ho aconsegueix raonablement fins al tram final, en què la narració es desinfla per un gir incomprensible (i més que capriciós) del guió.

Personal Assistant, una de les estrenes de la tornada del setè art a la pantalla gran, pot esdevenir un humil divertiment si ens deixem portar per la seva esplèndida (i llaminera) banda sonora, que gaudiran especialment els entusiastes de la música negra. L'altre gran atractiu rau en el seu repartiment. El popular cantant Ice Cube interpreta un paper secundari al costat de les reines indiscutibles de la funció, Dakota Johnson i Tracee Ellis Ross. La primera segueix maldant per desempallegar-se de la maledicció d'haver protagonitzat una franquícia horripilant ( 50 ombres de Grey), mentre que la segona, filla de la llegendària Diana Ross, resulta molt convincent com una estrella que lluita contra el seu declivi. El notable duel dramàtic d'aquestes actrius manté l'interès d'aquesta humil cinta, que no pretén enga-nyar ningú, en bona part del seu metratge.