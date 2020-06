El Cirque du Soleil es declara en fallida

El Cirque du Soleil s'ha declarat en fallida aquest dilluns. Els principals inversors de la companyia, amb el suport del govern del Quebec, han presentat un pla de reestructuració que inclou vendes i inversions i demana autorització al Tribunal Superior del Quebec. Segons un comunicat de la companyia, els tres inversors principals, l'americà TPG Capital, el xinès Fosun Capital Group i l'entitat financera Caisse de dépôt et placement du Québec, hi aportaran 100 milions de dòlars cadascun, mentre que el govern quebequès hi afegirà 200 milions més. Amb tot, preveuen acomiadar prop de 3.500 treballadors i fixarà dos fons d'assistència per valor de 20 milions de dòlars per pagar personal i contractistes.

L'empresa d'espectacles ja passava per una situació econòmica complexa abans de la pandèmia, que els ha obligat cancel·lar tots els espectacles.

A través de les xarxes socials, la companyia explica que, per ara, els espectacles estan a l'espera, però que tornaran aviat i que les entrades seran vàlides per a les properes funcions.