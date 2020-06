Un espectacle amb músiques recuperades de Manel Camp i textos del confinament de Garcia

Durant les setmanes de confinament, el compositor manresà Manel Camp va dedicar part del seu temps a retrobar-se amb músiques que havia escrit en el passat. Un projecte que va voler compartir amb familiars i amics gravant de forma casolana i sense cap més pretensió que oferir «petites píndoles musicals». El columnista i gestor cultural Pep Garcia, per la seva banda, va crear des del primer dia de confinament unes «postals» curtes, un «dietari de sentiments», que volien ser una reflexió «diària del que estava sentint i vivint» i que enviava als seus contactes per whatsapp i penjava a facebook. En van sortir seixanta-tres pensaments –píndoles, també– del Diari (absurd) d'estar per casa. Ara, la unió de les peces recuperades de Manel Camp i una selecció de les reflexions del dietari de Pep Garcia formaran part de l'espectacle (Re) Trobament, que és previst que s'estreni «aquest juliol a Manresa», explica Garcia. Seran vetllades per a un màxim de 100 persones, un concert de petit format amb una quinzena de peces musicals acompanyades de la tria de píndoles de confinament. Camp i Garcia estan acabant de donar forma a un muntatge que vol ser, com diu el títol, un espai per «retrobar-se artista i públic».