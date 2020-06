Els Gaudí admetran estrenes en línia des de l'estat d'alarma fins al 31 d'agost

L'Acadèmia del Cinema Català flexibilitzarà excepcionalment els criteris per concórrer als Premis Gaudí per la crisi del coronavirus. El període d'inscripcions es va obrir ahir i fins al 6 d'octubre. Les bases de la 13a edició recullen que podran participar-hi produccions catalanes estrenades a sales durant el 2020 (amb una permanència en pantalla mínima de 7 dies no consecutius), i de forma temporal, les produccions audiovisuals estrenades entre el 14 de març i el 31 d'agost a canals de televisió i catàlegs de programes operants a Catalunya.