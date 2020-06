Més de 1.500 professionals del sector cultural sol·liciten l'ajut de la Generalitat

Més de 1.500 professionals de la cultura han sol·licitat des del 15 de juny l'ajut econòmic extraordinari del departament de Cultura i del de Treball, Afers Socials i Famílies, respectivament. Una línia de 5 milions d'euros a treballadors d'activitats artístiques i escèniques per pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la covid-19. El Govern preveu que la prestació arribi a 6.000 treballadors. La prestació té un topall de 1.024 euros i es concedirà després de ponderar les sol·licituds, que han d'acreditar pèrdua de la feina o una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i que és incompatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur. Amb aquesta línia, la Generalitat mira «d'atenuar» les dificultats d'aquest col·lectiu (actors, músics, tècnics i altres profissionals de les arts i l'espectacle), i recorda que l'Estat els va «deixar fora de l'accés» a prestacions d'atur fins al 6 de maig, en què un decret va assumir la intermitència laboral del sector per incloure'l.

Entre febrer i abril, i també comparat amb l'abril de l'any 2019, la pèrdua d'afiliació a la Seguretat Social de treballadors en activitats artístiques i escèniques ha estat 3,5 vegades superior a la de l'economia catalana, amb una pèrdua de 2.179 llocs de treball a Catalunya.