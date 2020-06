La pandèmia per coronavirus, protagonista de Visa pour l'image 2020 de Perpinyà

La pandèmia per coronavirus tindrà un paper principal en la propera edició de Visa Pour l'image 2020 amb el treball de Peter Turnley a 'La cara humana de la covid-19 a Nova York', i amb 'Pandèmia (es)', una exposició que aplega diferents treballs de diversos fotoperiodistes d'arreu del món. El canvi climàtic també serà un dels protagonistes amb l'obra de Ian Willms a 'Mentre brilli el sol'; les manifestacions a Hong Kong per Nicole Tung a 'Els contestataris'; 'La desforestació de l'Amazònia' de Victor Moriyama. La vintena de mostres es podran visitar tots el dies del 29 d'agost al 13 de setembre; el 19 i 20 de setembre a tots els espais del festival i el 26 i 27 de setembre només al Couvent des Minimes.

'La cara humana de la covid-19 a Nova York' de Peter Turnley, un homenatge visual als herois i a les víctimes de la guerra contra la covid-19. Una altra exposició dedicada al coronavirus és 'Pandèmia (es)', una exposició que aplega diferents treballs de diversos fotoperiodistes d'arreu del món pretén ser una primera visió panoràmica d'aquesta crisi els tumults de la qual continuaran agitant el "món de després" molt més enllà de la seva llunyana solució.

Així mateix, l'organització ha explicat que es podran visitar virtualment la major part de les exposicions a la pàgina web de Visa pour l'Image. De fet, durant la setmana del 31 d'agost al 5 de setembre es podran veure les projeccions en versió digital a la pàgina web del festival.

S'escolliran els treballs fotogràfics de l'any, tant si han estat publicats com si no, amb quatre nominats per a cada categoria: Visa d'or News amb el suport del Département des PyrénéesOrientales; Visa d'or Magazine amb el suport de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, així com el guanyador del Premi de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik.

El Festival Internacional de Fotoperiodisme s'organitza per iniciativa de l'associació "Visa pour l'Image - Perpignan", de la qual formen part l'Ajuntament de Perpinyà, el Consell Regional d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Cambra de Comerç i Indústria de Perpinyà i dels Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée Métropole i l'associació Union Pour l'Entreprise 66. Amb el patrocini i el suport del Ministeri de Cultura de l'Estat francès, així com de la Direcció Regional de l'Acció Cultural d'Occitanie / PyrénéesMéditerranée.