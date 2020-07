El duet santfruitosenc Nebula participarà en una gira estatal en format d'autocinema

El duet Nebula, format per les germanes santfruitosenques Àstrid i Erola Moreno Bujons, de 25 i 23 anys, va publicar el senzill Tropical el 3 de abril, en ple confinament. El tema festiu, que parla de la necessitat d'aprofitar el moment i és cantat en català, es va fer viral ràpidament, va registrar més de 140.000 visualitzacions en 24 hores a Instagram. Un cop en marxa la nova normalitat, la trajectòria de Nebula s'ha enlairat: han publicat un nou senzill, Salvaje, en castellà i català, que barreja reggaeton, noombahton i pop comercial; i divendres estrenaran a Alacant una gira arreu de l'Estat en el marc de l'Imagina: Dancing in My Car, un festival en format d'autocinema. A totes les cites (Getxo, Madrid, Torrevella, Jaén, Almeria, Múrcia... i altres per confirmar) hi actuarà el conegut artista badaloní Juan Magán. En aquest esdeveniment, les Nebula també compartiran escenari amb Omar Montes, un cantant molt mediàtic, i el DJ Alex Martini, que ha aconseguit un disc d'or pel hit Dime Bbsita, amb Robledo.

El festival Imagina: Dancing in My Car, que tindrà Los40 Urban com a emissora oficial, se celebrarà aquest estiu arreu de l'Estat espanyol. Les dimensions del recinte que aculli la iniciativa determinaran el nombre de cotxes que hi podran accedir, però en alguns es preveu que hi pugui haver fins a 3.000 cotxes a cada concert. Les Nebula hi oferiran l'espectacle anomenat Salvaje Tour, preparat especialment per a aquest esdeveniment. Han concebut un xou amb el director artístic Fidel Buika, que ha treballat per a marques com Nike i Desigual. Un dels seus treballs més recents és per a la sèrie Toy Boy, de Netflix.

Les germanes santfruitosenques fa més d'un any que treballen en nous temes que tenen previst anar publicant properament a les plataformes digitals. Però les noves cançons, entre aquestes Salvaje, es presentaran en exclusiva al seu xou en el marc del festival Imagina: només els assistents les podran escoltar en directe. Les Nebula són les autores dels seus temes, i per tirar-los endavant han tingut el suport de reconeguts productors de Madrid, Barcelona, Panamà, Miami i Bèlgica. Alguns treballen amb artistes com Becky G, Ricky Martin, Juan Magán, Álvaro Soler, Danna Paola...

Salvaje, el nou senzill d'Àstrid i Erola Moreno Bujons, és una producció basada en la veu de les germanes, i incorpora molts canvis de ritme i contrastos per crear dinamisme. El duet, que va debutar en anglès i amb sons electrònics, se sent actualment còmode experimentant amb els ritmes llatins. Les dues han estudiat administració i direcció d'empreses i són alumnes de cant al Conservatori de Santa Coloma de Gramenet.