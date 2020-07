Jo Jet i Maria Ribot signen un concert intens en la tornada de la música directe al Kursaal

Aplaudiments. Molts aplaudiments. I agraïments. Molts agraïments. Dels artistes cap al públic i del públic cap a ells. El duet manresà Jo Jet i Maria Ribot acompanyats del bateria Josep Cordobés passaran a la història del teatre Kursaal com els primers en actuar després del tancament per la pandèmia i d'un confinament de quasi quatre mesos. Havien de presentar el seu tercer disc "sant llorenç" el passat 4 d'abril i ho han fet aquest vespre en un teatre ple de mascaretes, gel hidroalcohòlic i distancia: cinquanta per cert de la capacitat. Ho havien de fer a la Sala Petita però han actuat a la Sala Gran omplint la platea i la meitat de l'amfiteatre. Sí, hi havia espais buits, els que tocava, però el públic tenia ganes de música en directe i ha aplaudit i xiulat la sortida del duet i el bateria a l'escenari. Còmplices entre ells i amb un permanent idil·li amb el públic, Jo Jet i Maria Ribot han signat un concert intens i exigent que ha acabat amb una corda de guitarra trencada, discursos improvisats i els espectadors dempeus. Un retorn esperat a banda i banda d'escenari.