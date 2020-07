Bitllet per a un viatge emocional

La comèdia La lista de los deseos serà la primera estrena d'una producció espanyola que arribi a les sales de cinema després del tancament per l'estat d'alarma decretat pel Govern central. La cinta del malagueny Álvaro Díaz Lorenzo estarà acompanyada a la cartellera manresana des d'aquest divendres per la pel·lícula infantil Sabates vermelles, una nova versió russa d' Anna Karenina i d' Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, restaurada en 4K pel seu quarantè aniversari.

La lista de los deseos vol ser, com explicava Díaz Lorenzo en la presentació del film, una road movie de l'estil de Thelma & Louise on es relata les vivències de tres dones de diferents generacions unides per l'optimisme, la malaltia i les ganes de viure i que interpreten Victoria Abril, María León i Silvia Alonso. Director de Señor, dame paciencia i Los Japon, Díaz Lorenzo volia rodar, des de fa temps, una pel·lícula sobre dones però, a diferència dels seus projectes anteriors, en aquesta ocasió va entrar en joc el càncer, una malaltia que li va posar difícil trobar «l'equilibri» entre la comèdia i el drama, i que va aconseguir en la «tercera o quarta versió». A més, va trobar «inspiració» en la comèdia britànica que, assenyala, tracta temes socials des d'una perspectiva més lleugera.

Al film, Eva (María León), després de descobrir que té càncer, fa una llista de tot allò que sempre va voler fer però que mai es va atrevir, instigada per la seva nova amiga Carmen (Victoria Abril), per fer-la juntes. Mar (Silvia Alonso), la millor amiga d'Eva, que s'acaba de quedar soltera, s'apunta al viatge pel sud d'Espa-nya i el Marroc, en una aventura que les unirà per sempre. Per a León, el més complicat del film va ser mantenir la línia que uneix i separa la tragèdia de la comèdia.

A més de les segones oportunitats i l'optimisme, el vitalisme i la mort, al director li interessava el tema de l'«amistat» entre unes dones que es veuen obligades a sortir «de la seva zona de confort». Assessorat per metges per estalviar-se errors en l'escriptura del guió, que també signa, el director destacava el treball amb la «gran» Victoria Abril i la valentia dels productors d'estrenar ara el fim: «Si s'obren els cinemes sense pel·lícules noves les sales s'enfonsen». «Qui no arrisca, no pisca», subratlla Díaz Lorenzo, que espera que, davant l'absència de competència, la pel·lícula aguanti tot l'estiu en la pantalla gran.