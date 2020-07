Sant Fruitós llueix el llegat de la vinya i el vi

Si ahir hi havia una persona feliç aquesta era Josep Sinca, el president del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós. Ell i la vintena de membres que en formen part i que, des del 1992, treballen en la preservació del patrimoni del poble. Conservant i catalogant. L'entitat és l'encarregada de gestionar el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, que ahir, finalment, s'inaugurava a Sant Fruitós. Un equipament que explica com es treballava la vinya al poble i, per tant, al Pla de Bages a través de peces com un carro de cavalls, botes i barriques, alambins, una trinxadora de raïm, un ganivet d'empeltar, un aixol o unes ensulfatadores. No hi falten les espardenyes de set vetes o la cistella amb el porró.

Situat als baixos de l'edifici de Cal Casajoana, a la plaça de l'Era de Cal Ballbona, l'equipament s'havia d'inaugurar el 18 d'abril passat però la pandèmia ho va impedir; la previsió següent era el 27 de juny, però amb el canvi de govern, ara amb l'alcaldessa republicana, Àdria Mazcuñan, es va acabar fixant la data per al 3 de juliol. I així es va fer. En grups de vuit, amb mascareta i després dels parlaments i la preceptiva tallada de cinta, els visitants van poder trepitjar el nou museu que ocupa 80 dels 130 m2 dels baixos de Cal Casajoana, i on, a banda de peces, plafons i diferents projeccions audiovisuals, es poden veure dues grans tines que utilitzaven els propietaris de la casa per elaborar el seu propi vi.

Al capdavant de la inauguració, que va reunir un nombrós grup de veïns del poble i autoritats, l'alcaldessa Mazcuñan, que va posar l'accent en la tasca del Col·lectiu de Recerca Històrica i en el passat vinícola del poble; el director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'igualadí Salvador Puig, que va remarcar el futur del patrimoni de vi en sectors com l'enoturisme, i el mateix Sinca, que va destacar la figura «fonamental» de la veïna Pilar Purtí, pal de paller en l'inici del museu a la Rectoria Vella. El brindis va posar el punt i seguit d'una inauguració que es va fer coincidir amb la festa major del poble. Avui i demà hi ha jornada de portes obertes, d'11 a 13 h.

Si el Col·lectiu de Recerca Històrica és qui ha fet possible la conservació i preservació de les peces que s'hi poden veure, el nou museu municipal té la firma de dues empreses nascudes a la comarca: el Grup Transversal, que va redactar el projecte museístic, i Expomon, que el va executar, i que han aconseguit, remarcava Sinca, «austeritat, senzillesa i que es vegi autèntic». El pas següent serà, apuntava Sinca, estendre el museu al primer pis de Cal Casajoana per parlar de com era la vida d'una família benestant al Sant Fruitós del segle XIX. Com apuntava Sinca, hi ha mobles, llibres, quadres... El govern municipal anterior ja va pressupostar el projecte d'obres.