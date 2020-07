La 2a edició del Festival de Cinema de les Persones Grans, La Gran Pantalla, se celebrarà en línia a través de Filmin

El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans, La Gran Pantalla, comença dilluns la segona edició que serà en línia a través de Filmin i constarà de sis pel·lícules i tretze curtmetratges. Les activitats paral·leles, com els Cinefòrums i els Grans debats, es podran veure des de la web del festival. Aquesta edició presenta una programació adaptada al nou format amb el mateix objectiu de donar "un espai cinematogràfic intergeneracional que desmunta els prejudicis i estereotips sobre les persones grans". La Gran Pantalla és un projecte d'elParlante amb el suport econòmic i organitzatiu de l'Ajuntament de Barcelona. La inauguració d'aquest dilluns als cinemes Girona de Barcelona serà l'únic acte presencial d'enguany.

La segona edició de La Gran Pantalla presenta en format en línia una programació basada en una selecció internacional de llargmetratges i curtmetratges escollits entre els més de 250 curtmetratges rebuts de 27 països dels cinc continents. El Festival presenta una secció de Grans Diàlegs i tres cinefòrums.

La programació de llargmetratges inclou títols com 'The Farewell', una pel·lícula de Lulu Wang que mostra l'amor incondicional entre una neta i la seva àvia; 'Ask dr. Ruth', dirigida por Ryan White, que narra la increïble vida de la doctora Ruth Westheimer, una supervivent de l'Holocaust que es va convertir en la terapeuta sexual més famosa dels Estats Units; 'Qué tal Pascual', de Bárbara Brailovsky, una obra realitzada en el Máster de Documental Creatiu de la UAB que presenta la història d'un enigmàtic barber de Barcelona; 'Como corre Elisa', d'Andrés Arbiti Gustavo Gersberg; 'Las cinéphilas', de Maria Álvarez, i 'The journey', un retrat familiar de la directora suïssa Fanny Bräuning, que a través de la història dels seus pares, convida a reflexionar sobre les dimensions profundes de l'amor.



La veu de les dones



En aquesta segona edició de La Gran Pantalla es dona protagonisme a la mirada femenina. Quatre dels sis llargmetratges que s'emetran estan dirigits per dones i les dones grans són les grans protagonistes de la programació, en el que és, ha explicat el festival, "una invitació a descobrir o redescobrir aquesta generació de dones i el paper cabdal que han tingut en les darreres dècades.

A Barcelona, hi ha 90.000 persones grans que viuen soles i arrel de la crisi sanitària molts dels espais que estan pensats per a elles han de romandre tancats. És en aquest sentit que La Gran Pantalla ha creat xarxes amb entitats i també diferents canals d'ajuda per poder apropar el nou format tecnològic al seu públic en la línia que ja fan altres projectes del consistori com el programa VinclesBCN. Així, el festival ha col·laborat amb diferents entitats de persones grans, com ACRA, Amics de la Gent Gran o el programa Viure i Conviure impulsat per la Fundació Roure i l'Ajuntament de Barcelona. D'altra banda, el Festival ha adquirit 2.000 codis per a regalar entre aquelles persones que es registrin per a poder veure la totalitat de la programació.