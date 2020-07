Fum d'Estampa Press publicarà el 2021 en anglès el solsoní Raül Garrigasait

L'editorial Fum d'Estampa Press, que va néixer l'any passat i està especialitzada en la publicació de literatura catalana en anglès, publica enguany els seus primers cinc títols. Dos ja es van posar a la venda durant el confinament des del web de l'editorial: el dietari Hores angleses, de Ferran Soldevila ( English Hours, traduït per Alan Yates), i L'ermita i El magraner, de Jordi Llavina, els dos aplegats en un sol volum sota el títol Poetry and Prose, traduït per William Hamilton. A la tardor arribaran les obres La bogeria / The Madness de Narcís Oller, traduït per Doug Suttle, mestre i traductor i fundador del segell; poemes i proses de Joan Maragall, editats i traduïts per Ronald Puppo i un recull de contes de Jordi Llavina Londres nevat / London under snow, també amb traducció de Doug Suttle .

De cara al 2021, Fum d'Estampa Press prepara l'edició en anglès d'obres de Llorenç Villalonga, Jaume Subirana, Josep Maria Esquirol, el solsoní Raül Garrigasait, Rosa Maria Arquimbau i Jordi Larios. Els traductors seran, entre d'altres, Peter Bush, Louise Johnson, Christopher Whyte i Tiago Miller.