La llibreria Parcir encadenarà cinc presentacions de llibres en cinc dies

Aquest any no hi va haver voràgine a les llibreries amb motiu del Sant Jordi del 23 d'abril, però sembla que arran de la nova data del dia del llibre, l'estiuenc dijous 23 de juliol, s'està recuperant el ter-reny perdut. La llibreria Parcir de Manresa, que va ser de les primeres en recuperar les signatures d'escriptors (Rafel Nadal, Laia Aguilar, Núria Pradas...), té programades, per ara, set presentacions de llibres, cinc en cinc dies consecutius: del dilluns 13 al divendres 17 de juliol. I dues més aquesta setmana.

Avui (19.30 h), la sala El Sielu acollirà la presentació del llibre de Pep Garcia No recordo haver escrit res de tot això (Parcir Edicions), un recull de 117 articles publicats en aquest diari entre el 2007 i el 2020 en l'edició de diumenge. La festa la conduirà la periodista i també articulista de Regió7, Anna Vilajosana. I el dia 9 de juliol, l'escriptora M. Carme Roca conversarà (19 h) amb la llibretera Dolors Pardo sobre A Bàrcino (Columna), a la llibreria manresana, una conversa que es retransmetrà per Instagram.

A partir de dilluns de la setmana que ve, la sala El Sielu, a la plaça Valldaura, acollirà tres cites literàries més. La primera la del llibre La abuela María y el único soltero, de la manresana Djalin Pérez Quintana, el dilluns 13 de juliol (19 h): La segona la d' Èxit. On tot comença, un volum en què s'explica l'actor Roger Pera, el dimarts 14 de juliol (19 h). I la tercera la d' Història d'un crit, el relat del manresà Joan BonaNit Porras sobre la seva acció diària a la presó de Lledoners, el dijous 16 de juliol (19 h).

L'acte del dimecres 15 de juliol es farà en dues sessions (18 i 19.30 h) a La Fàbrica dels Sentits (avinguda de les Bases de Manresa, 47). Es tractarà de la presentació del llibre La bona alimentació. Pautes, consells i receptes fàcils per a cada dia, d'Assumpció Zueras i Eva Pio, en la qual es podrà degustar una creació culinària. Caldrà inscripció a parcir@parcir.com.

I el divendres 17 de juliol (19 h), acabarà la setmana amb la presentació de La Txell i els ulls d'ambre, de la manresana Íngrid Perarnau, es farà a la mateixa llibreria Parcir (Àngel Guimerà, 74).