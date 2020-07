Núria Rial i Xavier Sabata tornen al Palau amb la música de Händel

La soprano manresana Núria Rial i el contratenor avianès Xavier Sabata oferiran aquest dimecres un recital d'àries i duets d'òpera de G. F. Händel amb el conjunt barroc Vespres d'Arnadí, sota la direcció de Dani Espasa. Amb el títol Io t'abbraccio, aquesta abraçada musical en format concert, que és una coproducció del Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el festival Grec, serà una vetllada especial per gaudir de les veus d'una soprano especialment elegant i emotiva, un contratenor amb una veu privilegiada i una formació prestigiosa dedicada a la música barroca. El concert es farà a la Sala de Concerts (21 h) del Palau de la Música,

Io t'abbraccio serà el quart concert del cicle Estiu al Palau amb què el Palau de la Música Catalana reprèn l'activitat concertística després del tancament temporal a causa de la covid-19. Aquest també és un dels concerts que es van cancel·lar el març passat, si bé ara es presenta amb un programa en part diferent. Així, el recital inclourà àries i duets d'òperes de Händel, com Flavio, Il triomfo del Tempo e del Disinganno, Rodelinda, Agrippina, Lotario i Giulio Cesare in Egitto, de la qual Rial cantarà la popular ària Piangerò la sorte mia. També s'inclouran dues obres instrumentals del geni barroc, com són l'obertura de Tolomeo, re d'Egitto, que iniciarà el concert, i el Concerto grosso en Do major, HWV 318, Alexander's Feast, un exemple notable de virtuosisme contingut. La vetllada acabarà amb el duet Io t'abbraccio de Rodelinda. El cicle Estiu al Palau, de l'1 de juliol al 15 de setembre, ha ampliat excepcionalment el cartell ja anunciat fins a un total de 22 concerts, dotze dels quals són noves propostes programades amb la voluntat contribuir a la recuperació del sector cultural i donar suport als músics locals i per animar el públic a gaudir novament de la música en directe amb les màximes garanties de seguretat. També s'inclouen quatre concerts cancel·lats el març.