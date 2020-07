El fotògraf manresà Jordi Cohen retrata l'«emergència social» per la covid-19

El fotògraf manresà Jordi Cohen ha estat seleccionat per formar part de 'Tiempo detenido. Memoria fotográfica del confinamiento', una exposició de Fundació ENAIRE (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria) i PHotoEspaña que reuneix el treball de 42 fotògrafs per explorar l'experiència de la quarantena a Espanya. Són una quarentena de mirades a la realitat de la covid-19 des de la narrativa i des de la imatge.

Una mostra que, per primera vegada, serà virtual. Cohen exposa la seva obra al costat de fotògrafs de prestigi nacional i internacional com Manu Brabo i Susana Vera, ambdós premi Pulitzer de Fotografia, o Samuel Aranda, Santi Palacios o Ricardo García Vilanova (premis World Press Photo), entre altres, Aquestes fotos estan relacionades a l'exposició amb textos d'escriptors com Elvira Lindo, Carles de l'Amor i Mireia A. Puigventós. L'exposició s'inaugura aquest dimarts i durará fins al proper 31 d'octubre. A més, el públic podrà votar el projecte que li resulti més interessant o de major qualitat, que serà premiat amb 3.000 euros.

La mostra consta de dos formats: una exposició virtual en la qual 42 fotògrafs presenten 10 fotografies dels projectes realitzats durant l'estat d'alarma, i culminarà en un fotollibre amb una selecció dels treballs mostrats en aquesta exposició. L'objectiu del 'fotollibre, editat per La Fábrica i Fundació ENAIRE, és crear una memòria fotogràfica de l'estat d'alarma a Espanya. Hi ha diferents epígrafs per agrupar les imatges, com ara el confinament, la urgència mèdica i social, la pacient espera i la creativitat dels artistes.

L'altra format és "Tiempo Detenido", una memòria i testimoni de caràcter polièdric i transversal. Els dos conceptes són abordats des de diversos punts de vista, donant lloc a diferents temàtiques com l'espera, l'emergència, el buit, la malaltia, la mort, la família, la solidaritat, la urgència o l'esperança. "Es tracta d'un homenatge a la narració de vides i a la suspensió de el temps, a més d'un reflex d'un estat anímic i mental que oscil·la entre l'oblit d'un mateix i la consciència de si mateixos", segons ha explicat el mateix Jordi Cohen.

El treball que s'ha seleccionat de Jordi Cohen és "De la Piedad a la Solidaridad", i mostra el projecte de l'Hospital de Campanya de la Parroquia de Santa Anna de Barcellna durant l'època de confinament. El text que acompnaya l'obra de Cohen és el segment:

"Només entrar a la parròquia de Santa Anna s'han d'esquivar piles de caixes de menjar. Al costat del quadre de la Pietat hi ha desenes de paquets d'spaghetti i, al costat, a la nau central. més aliments. Enmig de tot aquest magatzem, en uns bancs convenientment separats, s'ih col·loquen cada nit de reclusió Ibrahim, José Luis, José y Jamal. Tots sense llar, com la resta d'homes que s'allotgen en un pis de la parròquia i a l'entrada- En total, comptant-hi el rector de la parroquia Peio Sánchez, són vuit persones confinades al temple. Abans del mes de març, Santa Anna oferia el menjar cada día a unes 150 persones. Amb la pandèmia del coronavirus, la parroquia serveix esmorzar, dinari sopar a més de 250 persones. Amb aquest treball fotogràfic, Jordi Cohen vol posar en evidència l'emergència social que s'amaga darrere la crisi sanitària que estem vivint".

L'objeciu de Cohen se centra en les persones, en els rostres, en els cossos, amb un imatges que es poden veure clicant aquí.