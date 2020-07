Mor Carme Contreras, que va sortir al film «Plácido»

L'actriu Carme Contreras ha mort als 87 anys, segons va informar ahir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. L'artista va dedicar la seva vida al teatre, al cinema –va participar en el repartiment de Plácido (1961), el film de Berlanga rodat a Manresa– i a la televisió en els rols tant d'actriu com de dobladora, amb papers destacats en sèries de la televisió catalana com Estació d'enllaç, Majoria absoluta, Serrallonga i El cor de la ciutat, i també de la televisió estatal com El mundo de Chema i Hospital Central. Nascuda a Saragossa el 1932, Contreras va ser la veu de l'extraterrestre del film E.T.