El músic Ennio Morricone se'n va als 91 anys d'edat

Ennio Morricone (Roma, 1928), autor de les bandes sonores de títols com El bo, el lleig i el dolent, Cinema Paradiso i Hi havia una vegada a Amèrica, ha mort als 91 anys. Morricone va rebre l'Oscar honorífic el 2007 en reconeixement a la seva car-rera i el 2016 va guanyar l'estatueta per la banda sonora de Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino. El compositor ha mort a causa d'una caiguda. Morricone és un dels compositors cinematogràfics més prolífics, amb més de 400 bandes sonores per a cine i televisió, entre les quals destaquen les de films com La missió (1986), Frenètic (1988), Cinema Paradiso (1989).