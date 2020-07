Marcel Gros aposta per tirar endavant el festival Esbaiola't

La companyia La Baldufa, nascuda a Lleida el 1996, organitza des del 2008 a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) el Festival Esbaiola't, que durant quatre dies ofereix programació escènica per a tots els públics. Enguany, adaptant-se a les mesures per fer front a la covid-19, ja ha presentat la programació que es durà a terme del 16 al 19 de juliol, que inclou la representació de l'espectacle La gran A...ventura, del pallasso manresà Marcel Gros.

La valentia que comporta tirar endavant aquest tipus de propostes en les circumstàncies actuals (s'ha establert només la venda d'entrades anticipades, tothom ha de tenir entrada per assegurar el límit de capacitat...) penja d'un fil arran del confinament de la comarca del Segrià. Les companyies artístiques que han d'actuar al festival hi tenen l'assistència assegurada perquè, per ara, poden sortir de la comarca per treballar, però els que no hi podran anar són els espectadors del Segrià que ja havien adquirit entrades, i per això l'organització ja ha fet saber que els retornarà l'import.

Com que els organitzadors són lleidatans, un bon nombre de les entrades ja venudes provenien del Segrià i ara cal veure si econòmicament el festival continua sent viable. És per això que La Baldufa ha anunciat que diumenge anunciarà si tira endavant la proposta d'enguany, amb actuacions, entre d'altres, de Zum-Zum Teatre, Sound de Secà, L'Estaquirot Teatre i Teatre al Detall. Tot dependrà del nombre d'entrades que s'hagin venut fins a aquell moment, i per això el manresà Marcel Gros esperona, a través de les xarxes socials, a assistir al festival. La seva actuació tindrà lloc el divendres 17 de juliol, a les 18 h, al Palau Firal. També Imagina't, entitat encarregada de la programació d'espectacles familiars a la capital del Bages, ha fet públic el seu suport a l'organització de l'Esbaiola't.