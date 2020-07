Nova programació cultural de la Fundació MAPFRE per a la tardor

Fundació MAPFRE ha hagut de reorganitzar el seu calendari d'activitats amb motiu de la crisi sanitària provocada per la covid-19. La reprogramació afecta les sales de Madrid i el nou Centre de Fotografia de Barcelona.

La programació de tardor comença a Madrid amb una mostra del fotògraf nord-americà Lee Friedlander. La retrospectiva, que compta amb 350 fotografies, fa un extens recorregut per la seva prolífica trajectòria des de l'obra de finals dels anys cinquanta fins a les fotografies que ha fet en els últims anys d'aquest segle.

En la mostra es poden trobar les seves sèries més conegudes, com American Monument, passant pels seus nombrosos retrats i autoretrats, els nus o les seves imatges familiars dels anys setanta i vuitanta. També es veuran, per primera vegada, algunes de les fotografies que Friedlander va fer a Espanya.

L'espectador pot aproximar-se a la biografia d'aquest fotògraf, però també al paisatge americà que molts guarden en el seu imaginari. No obstant això, en acostar-se una mica més, moltes de les seves imatges poden arribar a resultar estranyes i produir una certa inquietud, potser perquè els seus enquadraments no tenen comparació en la història de la fotografia.

"Aquesta ambiciosa retrospectiva, en la qual també es veuran per primera vegada algunes de les imatges que Friedlander va fer a Espanya, és sens dubte una de les ineludibles cites culturals que ens prepara Madrid per aquesta tardor. A més estem especialment il·lusionats amb la inauguració del KBr Fundació MAPFRE Barcelona que està cridat a ser el centre de referència de la fotografia del Mediterrani" destaca Nadia Arroyo, directora de l'àrea de cultura de Fundació MAPFRE.

L'exposició de Leonora Carrington, programada pel setembre, s'ha posposat fins a 2023 per les limitacions de la pandèmia, ja que les obres provenen de més de 80 prestadors, en la seva majoria de Mèxic i els Estats Units.

Centre de fotografia KBr Fundació MAPFRE, Barcelona

La inauguració del nou centre de fotografia a la ciutat comtal, que es va haver de posposar per la pandèmia, es realitzarà finalment a l'octubre.res. La sala s'obrirà amb dues grans mostres. D'una banda, una àmplia retrospectiva de Bill Brandt (Hamburg, 1904-Londres, 1983), considerat, juntament amb Walker Evans o Cartier-Bresson, un dels artistes que van conformar el que avui es coneix com a història de la fotografia. Aprenent en l'estudi de Man Ray i influït pel seu contemporani Brassaï, les seves imatges, que exploren la societat, el paisatge i la literatura anglesa, resulten indispensables per entendre la fotografia moderna i fins i tot la vida britànica de mitjan segle XX.

Al costat d'aquesta mostra, Fundació MAPFRE iniciarà un programa d'exposicions amb els fons de la seva col·lecció. S'exhibirà, per primera vegada de manera individual, el fons de fotografies de Paul Strand, el conjunt més ampli de peces d'aquest excepcional fotògraf que es conserva fora dels Estats Units. La mostra, composta per més de 100 obres permet realitzar un complet recorregut per la trajectòria d'un dels fotògrafs més importants del segle XX, imprescindible per a comprendre el naixement i l'evolució de la fotografia moderna.



KBr

KBr és el símbol químic del bromur de potassi, una sal que s'utilitza en el procés de revelatge de la fotografia analògica. La seva principal funció consisteix a frenar o retardar l'acció de l'agent revelador amb l'objectiu d'impedir la formació del que es denomina vel químic, la qual cosa permet obtenir una major puresa de blancs en la imatge.

Aquest nom reflecteix la continuïtat d'una trajectòria institucional que ha prestat una atenció especial a la gran tradició dels mestres de la fotografia, però també, en la universalitat del símbol, la dimensió de la fotografia com a llenguatge contemporani compartit i la profunda vocació internacional amb la qual el Centre ha estat creat.

"El Centre de fotografia KBr Fundació MAPFRE ha estat concebut des dels seus inicis per dur a terme diferents activitats sempre entorn de la fotografia, però, lamentablement, part d'elles les quals volíem iniciar amb l'obertura del centre, com la programació del seu auditori, es veuran minvades per la situació actual, que dificulta en gran manera els cicles de conferències. Ens estem reinventant, com tots, i portarem part d'aquesta activitat al digital", explica Nadia Arroyo.