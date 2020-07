Anunci de Citroën al bell mig de Solsona

Imatges dels preparatius del rodatge, ahir. Hi participava l'empresa manresana Spotcar

El rodatge d'un anunci per publicitar un nou model de cotxe de la marca Citroën, que encara no és al mercat, segons va poder saber aquest diari, va portar ahir al nucli històric de Solsona un equip format per prop d'un centenar de persones, entre tècnics i figurants, que van filmar al llarg del dia en uns carrers i places reconvertits en l'escenari d'un poble francès dels anys cinquanta.

La retolació dels establiments i l'ambientació d'aparadors ja va començar dilluns: de la lingerie, a la boulangerie passant pels livres anciens de la llibreria Verdaguer. La productora encarregada de la filmació va ser Garage Films.

En el rodatge hi va participar l'empresa de la capital del Bages Spotcar, del manresà Carles Garriga, amb tres cotxes d'època. Spotcar es dedica al lloguer de vehicles per a publicitat, cinema i televisió. Els seus vehicles d'època han estat protagonistes de la sèrie de Netflix Hache, que va acabar el rodatge de la segona temporada a Manresa fa quinze dies.