La cantautora presenta un nou directe en acústic

Amb la intenció de fer visible el talent femení, dissabte torna al Mas de Sant Iscle l'Elles Festival, concentrat en una jornada, i amb la participació de Tori Sparks, una cantant i guitarrista nord-americana que resideix a Barcelona i que porta a l'escenari una genuïna mescla de rock, blues i flamenc. Sparks, que durant el confinament actuava al terrat de casa per als seus veïns al barri d'Horta, obrirà un certamen que continuarà la cantautora manresana Sara Roy, que, aquest cap de setmana, farà doblet: avui al Vibra Festival, on «tocarem alguna cançó plegats amb el Miki» i demà, a l'Elles: «L'essència serà la mateixa, la meva». Intimista, dolça i amb força però, avisa, «els concerts no seran iguals. S'hi ha d'anar!».

La jove cantautora (1997), amb una llarga trajectòria als escenaris (amb els grups Macedònia, NOAH i en solitari acompanyada de Jordi Ribot), presentarà aquest cap de setmana la gira acústica que ja preparava amb el músic i productor Jordi Pinyot «abans del confinament. Ens vam conèixer l'estiu passat però encaixem, hi ha una complicitat molt xula. De fet, és la meva mà dreta en aquest nou projecte». Cançons que amb el músic havien presentat en una proposta de pop electrònic la tardor passada i que ara «viren a l'acústic com a pont per al que serà el meu primer disc», previst per a final d'any. Per a la gravació va rebre una beca de Cases de la Música i el treball s'està gestant a poc a poc. Però és el seu «somni: treure un disc». Som, el primer senzill, el va publicar a principi de juny. Un tema que no faltarà als concerts. Tampoc Jamás i l'optimista Todo.

Sara Roy està feliç. Dimarts va fer un ple a Cornellà del Terri i té una agenda de concerts que es va omplint. I el format acústic, ara, hi ajuda: «És un moment adequat per tota la normativa. Ho parlàvem amb el Miki, que també té previst de fer-ne. No es pot ballar però sí gaudir d'un directe assegut. El cas és fer concerts i que el públic tingui la possibilitat d'anar als directes». La manresana té clar que «la música és la meva vida. És el que més m'agrada fer. Fa molts anys que pico pedra». El millor? «Que la gent es faci seves les meves cançons». Roy ha acabat la carrera de periodisme i, com a treball de final de grau ha engegat Mus, una revista musical catalana en clau femenina.

Diu que quan fa música i surt a l'escenari li agrada aportar felicitat: «És el meu petit granet de sorra». I ara, encara més: «La cultura ens uneix».