Quatre mesos després d'haver fet el ple a la Sala Gran del Kursaal, Manel torna a Manresa amb Per la bona gent . Ho fa dissabte, en el primer cap de setmana del nou Vibra Festival, un certamen promogut per la Casa de la Música de la ciutat, amb la complicitat de l'Ajuntament, que a partir d'avui (amb Miki Núñez i Sara Roy) proposa set concerts fins a l'1 d'agost a l'exterior del Palau Firal.

El de Manresa serà el segon concert post-confinament del grup que lidera Gillem Gisbert (veu i guitarra) al costat de Martí Maymó (baix i sintetitzadors), Roger Padilla (guitarra) i Arnau Vallvé (bateria). El primer, el van fer dimarts, al Grec. Dilluns, Gibert explicava que se sentia «intrigat» per una tornada amb el públic enmig d'una pandèmia que ha multiplicat les mesures de seguretat, que ha limitat capacitat i que, des d'ahir, obliga a usar mascareta.

«Nosaltres, just una setmana abans de la proclamació de l'estat d'alarma estaven tocant tranquil·lament a Cornellà... i quatre mesos després, hi tornem». Diu que són uns «privilegiats» perquè «podem mantenir una mica la gira. És cert que molts dels concerts que teníem previstos o bé s'han cancel·lat o han passat al 2021. Però també n'han aparegut d'altres, com el de demà a Manresa o el del Grec. La covid ens ha portat a una realitat alternativa a la que teníem abans del dia 14 de març i hi ha l'esperit d'intentar fer cultura. Però el sector està patint molt: músics, tècnics, empreses de lloguer de material...».

«Quan treus un disc a final d'any, el que esperes és treballar tot l'estiu. Estàvem focalitzats en la gira. Va ser una sotragada. Què n'esperem?. Que tot torni a començar, que superem aquest 'bitxo' i la indústria es vagi recuperant». Allargar la gira?. «No ho sabem. Tot és incert». Per a Gisbert, a més, la crisi provocada pel coronavirus ha fet que «encara siguem més conscients que la indústria de l'espectacle és l'anticonfinament perquè nosaltres, el que fem, el que volem, és aplegar persones».

El 4 d'octubre, Manel va publicar el seu cinquè disc, Per la bona gent, una aposta pel pop contemporani. Què canviarà, a l'escenari després d'aquests mesos?. «L'espectacle serà similar, entre nosaltres no hi ha distanciament social; serà l'ambient, imagino, el diferent. Estàvem gaudint molt dels directes. Havíem agafar velocitat de creuer i aquesta part l'hem perdut. Toca recuperar sensacions i això, també, ens esperona». Per a Gisbert s'ha de valorar «molt» l'esfor «extra que fa el públic per venir-te a veure, hi ha un sentiment de militància i nosaltres només podem agraïr-ho».

Es poden fer noves lectures de Per la bona gent ? Per a Gisbert, «aquesta és una tendència molt humana: connectar l'emoció que et provoca una narrativa, una cançó amb el que t'està passant. Però el que és diferent no són les cançons sinó el que hi ha a l'altra banda de l'escenari»., subratlla.