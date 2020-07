El Dia del Llibre i de la Rosa es viurà a Manresa en un espai delimitat del Passeig

Sis parades de llibres i almenys una de roses, de 10 a 14 h i de 17 a 22 h: aquest serà el paisatge a Manresa de la festa del 23 de juliol que la Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes van consensuar fa tres mesos per donar una oportunitat als dos sectors un cop es va certificar que se suspenia la diada de Sant Jordi per culpa de la pandèmia. Els estands de venda de llibres i roses i la taula per a les signatures d'autors de la Catalunya Central s'ubicaran dins un espai tancat que ocuparà la part central del passeig de Pere III al davant de l'edifici del Casino. Els laterals quedaran lliures per a la circulació de vianants, i dins del recinte clos només hi podrà haver un màxim de 115 persones alhora. Amb mascareta, és clar.

Les diferències amb Sant Jordi seran enormes, començant pel nom, com és obvi: la gran festa ciutadana del 23 d'abril es convertirà en aquesta ocasió en un Dia del Llibre i de la Rosa, que a cada ciutat tindrà un format similar i que deixa fora les entitats. En les circumstàncies actuals, seria impensable fer llargues corrues de parades ja que qualsevol indici d'aglomeració humana és, ara mateix, un risc sanitari. Per contra, la festa, que segurament se celebrarà amb el termòmetre picant fort, no tindrà el color de les múltiples associacions que li donen vida per Sant Jordi.

La jornada a la capital bagenca és organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants, amb la col·laboració de l'Ajuntament. «La zona tancada anirà des de la casa Gabernet Espanyol fins a l'altre extrem del Casino», explica el llibreter Antoni Daura (Parcir): són 45 metres de llargada i 10 metres d'amplada. Dins d'aquest espai, que tindrà en tot moment la capacitat limitada, hi haurà les parades de les llibreries Papasseit, Abacus, Parcir i 2 de Piques, de les editorials Farell i Tigre de paper i del Viver Serra. En els propers dies, a la llista s'hi podria afegir alguna altra floristeria.

«Durant el dia, davant de les llibreries i les botigues de flors hi podrà haver parades», apunta Daura, motiu pel qual establiments emblemàtics de la ciutat com Llibreria Rubiralta i Llibreria Roca han preferit quedar fora de l'activitat del passeig de Pere III i muntar el seus propis estands.

A l'interior d'aquest rectangle també hi haurà un espai per a les signatures de llibres: els autors hi aniran passant al llarg de la jornada, sempre d'un en un. De moment, ja n'hi ha confirmats prop d'una quinzena, si bé la relació completa es donarà a conèixer la setmana vinent. A diferència d'altres ocasions, en què algunes llibreries i entitats com Òmnium tenien el seu propi espai per reunir els escriptors, en aquesta ocasió es farà un sol punt de signatures. La intenció és que cada autor hi estigui mitja hora per donar cabuda al major nombre possible de firmants.



Música i poesia al pati del Casino

El 23 de juliol, a partir de les 18 h, al pati del Casino hi haurà diverses actuacions escèniques que complementaran la festa. La vetllada començarà amb tres o quatre presentacions de llibres, però el programa encara no està tancat i s'ha de concretar durant els propers dies. A les 20 h es farà un recital amb l'actriu Mercè Sampietro i la pianista Bàrbara Granados. I una hora i mitja més tard se celebrarà l'espectacle poètic L'hora foscant, amb les poetesses Irene Anglada i Sònia Moya i el pianista David Martell. L'entrada a cada espectacle serà gratuïta, però caldrà recollir una invitació numerada. La setmana vinent se'n donaran més detalls.