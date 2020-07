Miki Núñez revoluciona l'exterior del Palau Firal amb cadires i mascareta

Amb la cançó Vivir al 100 %, el cantant terrassenc Miki Núñez va obrir ahir, pels volts de les 10 de la nit, la seva actuació al nou Vibra Festival, un certamen promogut per la Casa de la Música de Manresa i l'Ajuntament per recuperar la música en directe. L'espai? El pàrquing del Palau Firal, de 6.800 metres quadrats, que ahir es va convertir en un esperat escenari a l'aire lliure, amb cadires per als assistents.

Amb un públic entregat des del primer moment (s'havien venut 600 entrades anticipades i ahir encara se n'adquirien a la taquilla virtual), Núñez va avisar que qui volgués ballar que ho fes «en el seu quadradet o espai de seguretat: així pararem la pandèmia entre tots i totes». Amb una formació reduïda, Núñez va encarar el concert de la gira Amuza amb Nadie se salva, rebuda novament amb aplaudiments. Com quan va sortir a acompanyar-lo Sara Roy. La cantautora manresana, amb el guitarrista Jordi Pinyot, va ser la primera, quan encara no s'havia fet fosc, d'actuar a l'escenari del Vibra per presentar el seu nou directe en acústic. Entre les actuacions de la manresana i la del terrassenc hi va haver una pausa que el públic va aprofitar per visitar el servei de bar (delimitat com les cadires amb línies de separació) i els food truck. I recordatori per megafonia de la necessitat de portar posada la mascareta. Avui, al mateix lloc, concert del quartet manresà Arlet i Manel.