Quatre mesos entre la suspensió de Sant Jordi i la celebració d'una jornada carregada d'incerteses

«Sant Jordi és irrecuperable», assegura, rotund, el llibreter Antoni Daura. I per molt bé que vagi la festa del proper 23 de juliol, no s'arribarà a les xifres que cada any es registren en el primaveral 23 d'abril. No obstant això, moltes localitats del país s'han apuntat a donar aquesta segona oportunitat a escriptors, editors i llibreters –i al gremi de la rosa– amb una jornada que es viurà amb calor i moltes incerteses.

«Per Sant Jordi vam perdre el lector no habitual», explica Daura, «però el de sempre va respondre molt bé» a través de projectes com el de Llibreries Obertes i la compra per Internet. «Els mesos de maig i juny han estat sensiblement millors que els de l'any passat», afegeix el llibreter de la Parcir: «Un fet, d'altra banda, normal, perquè quan hi ha Sant Jordi, els dos mesos següents patim la ressaca i no són tan bons».

L'estat d'alarma va entrar en vigor el dilluns 16 de març i l'endemà ja es va anunciar que Sant Jordi era inviable i s'ajornava sine die, amb la promesa de celebrar una jornada substitutòria abans de l'estiu. Llibreries tancades, novetats atrapades als magatzems, títols aturats a les impremtes, campanyes de promoció i presentacions de llibres avortades... Finalment, el dimarts 14 d'abril la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes van anunciar una nova data, el 23 de juliol, que evidentment passava a dir-se Dia del Llibre i de la Rosa i obvia qualsevol menció a Sant Jordi.

«Tindrà un caràcter més professional», anota Daura. Per això, i perquè la finalitat és ajudar dos sectors econòmics que tenen en el 23 d'abril un dels seus suports principals, d'aquí a dos dijous no hi haurà al carrer les parades d'escoles, entitats, associacions, partits polítics... que donen calor i color afegits a la festa.

A Barcelona, la diada tindrà lloc al Passeig de Gràcia, amb totes les restriccions que pertoquen al cas, i a Girona, per exemple, es farà al parc de la Devesa. Espais oberts i amb capacitats controlades. El fet que estiguem en plena temporada de vacances i la imprevisibilitat del comportament de la ciutadania posa sobre el projecte un conjunt d'expectatives que no es resoldran fins al proper dia 23.