Sagues escapçades sense sentit

Ara mateix, si es vol veure la saga Destino final (una de les millors i més reivindicables que ha donat el gènere durant les dues darreres dues dècades), la situació és absurda. La primera i la segona entregues no són a cap plataforma, la tercera i la quarta són a Amazon, i la cinquena i última es troba a Netflix. Aquesta situació reprodueix, de fet, un problema de drets que ja s'ha reflectit a les edicions digitals. Com que en el seu dia alguns dels films van ser distribuïts per companyies diferents, i algunes a més ja no estan operatives, si es vol adquirir un pack amb totes les pel·lícules de la sèrie s'ha de recórrer a la importació.

El de Destino final no és l'únic cas. Un dels més curiosos és el de la saga Pesadilla en Elm Street. Fa un temps, l'original de Wes Craven estava al catàleg d'HBO i el singular reboot del mateix cineasta ( La nueva pesadilla) es podia veure a Amazon, però ambdues han desaparegut. Ara mateix, ni l'original ni cap de les seves seqüeles es poden trobar en streaming, però en canvi es pot veure el remake del 2010 a Netflix. Aquí sí que es disposa d'una edició digital en condicions i recollida en un únic pack, El mateix es pot dir de clàssics moderns del terror com La profecía, Poltergeist o El exorcista: no busqueu els títols fundacionals ni les seves seqüeles a les plataformes, perquè no hi són.