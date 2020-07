National Geographic mostra l'evolució del paper de la dona en el darrer segle en una mostra al Reial Cercle Artístic

National Geographic presenta a Barcelona una exposició amb les dones com a protagonistes. S'hi mostren una cinquantena d'imatges que retraten com ha evolucionat al llarg d'un segle el paper de les dones, totes de diverses cultures, i com se les ha fotografiat. 'Women, un siglo de cambio' es pot visitar al Reial Cercle Artístic de Barcelona fins a l'11 d'octubre. La fotoperiodista i comissària de l'exposició, Marisa Flórez, ha seleccionat 50 fotografies que "ofereixen una crònica global de les vides de les dones a través de l'arxiu fotogràfic de National Geographic". En declaracions a l'ACN, Josep Fèlix Bentz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, ha explicat que l'exposició mostra "el paper de la dona en el darrer segle".