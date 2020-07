Anaïs Vila ofereix un taller de creació de cançons aquest juliol a Santpedor

L'Ateneu Ca la Teia de Santpedor acollirà, del 20 al 23 de juliol, el taller de creació de cançons que proposa la cantautora santpedorenca Anaïs Vila i que està obert a totes aquelles persones que tinguin ganes de jugar i experimentar amb la música i les paraules. Tal com explica Vila, "l'essencial del taller són les ganes de compartir eines per a crear, sense que els elements teòrico-musicals siguin el centre".

El curs està obert a joves i adults, majors de 14 anys, i no cal tenir experiència prèvia en la creació de cançons. "Hi són benvingudes tant aquelles persones que ja tinguin algunes cançons escrites a la butxaca, com aquelles apassionades de la música que tinguin ganes, també, de posar-hi paraules". És recomanable tenir algunes nocions de cant, cant coral o tocar algun instrument, però les ganes creatives són l'essencial.

El taller s'impartirà en català, però la llengua amb la que es vulguin crear les cançons és indiferent. Es durà a terme del 20 al 23 de juliol, de 19 h a 20.30 h i té un preu de 50 euros. Per a inscriure's o demanar més informació: ateneucalateia@gmail.com.

Aquest taller s'emmarca en les activitats de reactivació de l'Ateneu Popular Ca la Teia, que està tornant a agafar embranzida des del mes de març i ja ha realitzat alguns actes públics com les jornades LGTBI "Som així" en les quals es va fer un cinefòrum, l'hora del contes i es va pintar la rotonda de la Plaça del Sindicat amb la bandera de l'arc iris. Durant aquest estiu es realitzaran sessions de "Cinema a la fresca"".