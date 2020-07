L'exposició virtual «Conca Confinada» recull imatges, reflexions i relats del confinament a Igualada

'Conca Confinada' és una exposició basada en els documents i diaris que es van cedir a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia sobre el confinament perimetral que es va viure a la zona per evitar la propagació de la covid-19. L'accés a l'exposició és en línia (carlesramos.ostal.cat) i es nodreix de les fotografies de Carlos Ramos -un fotògraf nascut a Madrid, però que viu a Igualada- i que posen rostre a les experiències, sensacions i emocions que va viure la ciutadania durant deu setmanes de confinament domiciliari. El treball de Ramos es defineix per una cuidada fotografia en blanc i negre i on destaca el gruix d'imatges de protagonistes del sector sanitari i d'emergències, sense oblidar la quotidianitat dels balcons.

Des de l'Arxiu Comarcal continuen animant la ciutadania a participar en el projecte i a fer arribar els escrits i imatges que reflecteixen la situació viscuda.