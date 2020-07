Roger Pera i Ramon Majó presenten els seus llibres a Manresa

No és Sant Jordi però el món del llibre s'agafa a la data del 23 de juliol com un ferro roent. I per això, els dies previs al Dia del Llibre i de la Rosa són curulls de presentacions editorials en diverses localitats de la Catalunya Central. L'actor Roger Pera i l'alpinista Ramon Majó a Manresa i el periodista Toni Cruanyes a Igualada protagonitzen les d'aquest dimarts.

Roger Pera explica el seu descens als inferns de la droga en el llibre de memòries Èxit, que publica Angle. El conegut actor en parlarà avui a les 19 h a la sala El Sielu de Manresa en una trobada oberta al públic en la qual explicarà com les addiccions van posar en perill la seva trajectòria professional. L'absència a la funció del musical Germans de sang que hi havia programada el 25 de gener del 2014 al teatre del Raval de Barcelona va ser el detonant que va fer saltar les alarmes i va fer pública la dependència de la cocaïna que patia el reconegut intèrpret.

Mitja hora més tard (19.30 h), al Casino, el Centre d'Estudis del Bages presentarà el llibre Captius de l'altitud, en què Ramon Majó explica les vivències compartides durant 57 anys fent cordada d'escalada amb Joan Frontera. Una trajectòria que recorre part de la història de l'alpinisme a la Catalunya Central. La trobada serà presentada per Emili Martínez.

Toni Cruanyes, a Igualada

El popular presentador de TV3 Toni Cruanyes és l'autor d' Un dels nostres. Identitats en conflicte a Catalunya (Pòrtic), i avui en parlarà a les 19.30 h al Jardí de l'Ateneu Igualadí. En l'acte que presentarà el periodista Jordi Còdol, Cruanyes donarà detalls d'un llibre que mira al darrere de les càmeres per explicar la tensió en què es van fer els TN en els moments crítics del procés català.