SORT DEL SUCÓS DUEL DRAMÀTIC

LA LISTA DE LOS DESEOS

? Espanya, 2020. Comèdia dramàtica. 102 minuts. Direcció i guió: Álvaro Díaz Lorenzo. Intèrprets: María León (Eva), Victoria Abril (Carmen), Silvia Alonso (Mar), Bore Buika (Manu), Salva Reina (Toni), Paco Tous, Andrés Velencoso. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo Abrera.



El cinema sempre assumeix un desafiament especialment relliscós quan s'atreveix a parlar del càncer, una malaltia que segueix sent tabú en la nostra societat. Dos llargmetratges espanyols s'han apropat recentment amb encert a aquest problema: l'agredolç Truman (Cesc Gay) i el tràgic Morir (Fernando Alonso). La lista de los deseos també aborda la mateixa realitat, però està creativament a anys llum dels títols esmentats.

La quarta cinta d'Álvaro Díaz Lorenzo segueix la transformació personal de dues dones, Eva i Carmen, que pateixen càncer de mama i es coneixen en una sessió de quimioteràpia. Les protagonistes, en una situació límit, dedideixen embrancar-se en un aventura existencial, disposades a fer realitat els tres desitjos que mai havien gosat portar a la pràctica.

El director espanyol, especialitzat en el gènere còmic (ha rodat menudeses con Los Japón i Señor, dame paciencia), trepitja un ter-reny extremadament delicat (els malalts terminals) però opta obertament per la vessant humorística i distesa, tot allunyant-se de qualsevol tremendisme sentimental. La lista de los deseos està clarament influenciada per la sobrevalorada Thelma y Louise, una road movie que ha esdevingut una veritable icona. Però les intencions de Díaz Lorenzo són certament modestes i només aspira a teixir un divertiment estiuenc, clarament desacomplexat, que es sustenti en el preceptiu cant vital.

El discret realitzador no s'ha distingit mai per la subtilesa, i en el seu nou treball estructura una comèdia femenina que es decanta sense cap tipus d'enginy per l'humor més xaró i escatològic. La lista de los deseos només es manté pel sucós duel dramàtic entre les dues esplèndides actrius que la condueixen, la versàtil María León i la recuperada Victoria Abril.