Igualada viurà la 'Nit de Llibres i Flors', una vetllada amb llibres i roses al Passeig

El proper 23 de juliol Igualada viurà la Nit de Llibres i Flors, una iniciativa organitzada conjuntament per l'Ajuntament i les llibreries i floristeries de la ciutat i que es durà a terme entre les 6 de la tarda i dos quarts de 12 de la nit, a la banda nord del Passeig Verdaguer en el tram entre els carrers de Sant Magí i d'Òdena. La celebració, de caràcter literari, ve motivada pel fet que el 23 d'abril la crisi sanitària va obligar aquest any a viure una diada de Sant Jordi atípica, sense llibres, roses i vianants als carrers. Ara, tres mesos més tard i amb evidents limitacions per motius de seguretat sanitària, les llibreries i floristeries faran una jornada amb parades i amb signatures d'autors, en un horari ajustat a les condicions climàtiques de l'estiu.

Aquesta singular iniciativa comptarà amb la participació de set llibreries, sis floristeries, una parada d'escriptors i il·lustradors locals i dos mitjans de comunicació (Ràdio Igualada i L'Enllaç).

La Nit de Llibres i Flors ha estat presentada aquest dimecres a l'Ajuntament en una compareixença a càrrec del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, i el regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives, que han estat acompanyats per representants dels llibreters i floristes de la ciutat. La trobada amb els mitjans de comunicació també ha servit per donar a conèixer el cartell i un punt de llibre commemoratiu de la festa, obra de la il·lustradora Teresa Sua, autora de la revista literària Narranación, de la qual és impulsora, juntament amb Javi Fernández.

Mesures de seguretat



El regidor Miquel Vives ha explicat que les mesures de seguretat que s'aplicaran inclouran el control d'accés als dos extrems de la zona per evitar aglomeracions. "Això vol dir –ha indicat- que s'impedirà que el nombre de persones que volten per les parades superi l'aforament de seguretat. Evitarem aglomeracions". A més, les parades estaran separades per una distància mínima de sis metres, l'ús de mascaretes serà obligatori i les llibreries i floristeries disposaran de gel hidroalcohòlic. En el cas que hi hagi signatures d'autors caldrà demanar cita prèvia per evitar cues.