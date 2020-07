L'Humus, secció off de la Fira Mediterrània de Manresa, comptarà amb dos concerts en directe

L'Humus Mediterrani, la secció off de la Fira Mediterrània de Manresa que acull les propostes més properes a l'arrel tradicional, comptarà amb dos concertes en directe. La secció, impulsada per l'espai de música i cultura D'Arrel, ha obert convocatòria per enviar les propostes per participar-hi.

Enguany però, a causa de la pandèmia, només actuarà en directe un dels grups seleccionats, que ho farà el diumenge 18 d'octubre. La resta de grups escollits apareixeran al web de la Fira i tindran accés a la Llotja Professional com a professionals acreditats, amb accés a les activitats en línia.

En el marc de l'Humus Mediterrani també actuarà en directe el grup Aixopluc, en ser escollit guanyador del concurs de ball folk Robert Pellicer.