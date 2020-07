Un públic fidel aplaudeix Anaïs Vila a la Sala Petita del Kursaal

Avui, a les 8 del vespre, segona i última oportunitat. La cantautora santpedorenca Anaïs Vila va obrir ahir el primer dels concerts a la Sala Petita del Kursaal per presentar el seu tercer disc "Contradiccions" (Temps Record, 2020),un canvi de registre sonor i temàtic en una trajectòria marcada, fins ara, per l'acústic. Amb un públic molt fidel, que pràcticament va omplir la sala i que va demostrar tenir ganes de tastar el nou directe de la nova Anaïs Vila, la cantautora va sortir a l'escenari acompanyada de la seva banda: els músics i productors del disc Andreu Moreno (bateria i bass synth) i Pep Soler (sintetitzador, sàmpler i coros). També el bagenc Mateu Peramiquel (teclat i coros) i el barceloní Oriol Guillén (guitarra elèctrica). Avui, segon concert.

Vila, que va treure el nou disc a final de gener, havia d'estrenar el directe el passat 14 de març al teatre Conservatori, dos dies després que la roda de suspensions congelés totes les programacions. Però, com explicava dimecres en aquest diari, presentar el disc a la Sala Petita, on ha posat de llarg els anteriors treballs, és l'espai ideal per la "proximitat" amb el públic.