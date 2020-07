El concert de Roger Mas a La Mare exhaureix les entrades

El concert que el cantautor Roger Mas havia d'oferir el proper 1 d'agost en el marc del festival La Mare, a la Font de la Mina de la seva ciutat natal, Solsona, ja té les entrades exhaurides. Aquest és el primer èxit del nou certamen que neix arran de la creació de La Mare Cultural, una associació sense ànim de lucre que cerca la unió de la música amb la natura i els productes gastronòmics del territori.

«El festival La Mare comprèn dues jornades de música, natura i immersió», expliquen els organitzadors, «una tríada d'elements que es conjuguen amb la finalitat d'acostar el territori a la gent d'aquí i també a la d'arreu». Per aquest motiu, i durant dos dies, la Font de la Mina s'omplirà de música i estima pel territori.

Per al divendres dia 31 de juliol, hi ha dos concerts programats: a les 19.30 h hi actuarà Guillem Roma, que continua presentant els temes de Connexions; i a les 22 h serà el torn del duet format per la multiinstrumentista Magalí Sare i el guitarrista Sebastià Gris, que ensenyaran el seu darrer treball, A boy and a girl.

L'endemà dissabte, 1 d'agost, a les 19.30 h, Clàudia Cabero pujarà a l'escenari Aorta, un treball que beu dels seus vincles amb la música d'arrel. Posteriorment, a les 22 h, ho farà Roger Mas. Menys en aquest darrer cas, les entrades estan a la venda a la pàgina web de l'entitat, lamarecultural.com.

Durant el festival es podrà gaudir de les exposicions d'Aurembiaix, Pau Reig, Nicola Roca i Volianna. També es faran tastos de productes locals.