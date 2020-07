Estrenada ara fa tres anys, torna a la gran pantalla (Abrera) Dunkerke, de Christopher Nolan, que reconstrueix la dramàtica evacuació de la localitat francesa, d'on van haver de sortir més de 300.000 soldats aliats mentre eren atacats per l'exèrcit nazi. Contra tot pronòstic, Nolan no va aprofitar l'ocasió per elaborar una de les seves llargues epopeies basades en un crescendo dramàtic i conceptual, sinó que va firmar un relat coral gairebé a temps real, i es va estimar més il·lustrar l'instint de supervivència que elaborar un gran