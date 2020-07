La manresana Íngrid Perarnau presenta la seva primera novel·la a la llibreria Parcir

Íngrid Perarnau (1989) presenta avui el seu debut en el camp de la novel·la, La Txell i els ulls d'ambre, en un acte obert al públic que tindrà lloc a les 19 h a la llibreria Parcir de Manresa. L'autora manresana, que exerceix com a professora de biologia a secundària, s'adreça al públic juvenil en una obra que celebra la meravella de la natura.

Publicat per Voliana Edicions, el llibre significa l'estrena de Perarnau com a novel·lista. La seva trajectòria literària prèvia inclou el Concurs de Relats Breus que organitza Regió7 cada any per Sant Jordi, i que la manresana va gua-nyar l'any passat. La protagonista de La Txell i els ulls d'ambre és una noia que es distreu a classe mirant el que hi ha més enllà de la finestra. A ella li agradaria passejar pel bosc, però el que no sap és que alguna cosa ha canviat en aquest indret. En la trobada d'avui, a més de l'autora, també parlarà Martí Tosa Cortès.



Llibres i muntanya a Igualada

El Museu de la Pell d'Igualada viurà avui (19.30 h) una doble presentació que uneix el món dels llibres i el de la muntanya. D'una banda, Llum i Llibertat (Comanegra), que signen diversos autors; de l'altra, Alpinisme sense ficció (Desnivel), de Jordi Pons. La trobada és organitzada per Òmnium i les llibreries Aqualata i Llegim...? i estarà presentada per membres d'Artistes de la República i de la comissió organitzadora de Llum i Llibertat, Marc Sellarès, Jordi Pons i el fotògraf Josep Balcells. En el volum Llum i Llibertat es deixa constància, amb gairebé 200 fotografies, de l'acció reivindicativa de l'independentisme català que va consistir a il·luminar 131 agulles de Montserrat. El llibre de Pons és autobiogràfic i homenatja els pioners de l'alpinisme català.