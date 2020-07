La Mediterrània només tindrà dos concerts en directe a la secció Humus

L'Humus Mediterrani, la secció off que se celebra en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa i que acull les propostes més properes a l'arrel tradicional, tindrà en la propera edició dos concerts en directe. La secció, impulsada per l'espai de música i cultura D'Arrel, ha obert una convocatòria per tal que tots els artistes que hi vulguin participar enviïn les seves propostes.

Enguany, però, i a causa de la pandèmia, només podrà actuar en directe un dels grups seleccionats. Concretament, el concert tindrà lloc el diumenge dia 18 en el marc de la jornada de cloenda que se celebra a la capital bagenca. La resta dels grups que la direcció artística escullin apareixeran a la pàgina web de la Fira i tindran accés a la Llotja professional com a professionals acreditats. Per aquest motiu, tindran accés a les activitats que es facin en línia.

Dins de l'Humus Mediterrani, també s'ha donat a conèixer el concert presencial que oferirà el duet bagenc Aixopluc, format per Queralt Valls i Joel Díaz. En aquest cas, com a guanyador del concurs de ball folk Robert Pellicer.