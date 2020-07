El Memorial Democràtic instal·larà llambordes 'Stolpersteine' a Cardona, Súria i Vallbona d'Anoia

El Memorial Democràtic de Catalunya preveu instal·lar aquesta tardor 102 peces 'Stolpersteine' en tretze municipis de Catalunya. Aquestes peces són llambordes creades per l'artista alemany Gunter Demnig en record de les persones que van ser víctimes del nacionalsocialisme. Aquestes es col·loquen, sempre que és possible, davant del darrer domicili on la víctima va residir lliurement. Les peces s'havien d'instal·lar inicialment a l'abril però la pandèmia ho ha endarrerit. Precisament, la covid-19 no permetrà que l'artista viatgi a Catalunya a la col·locació de les 'Stolpersteine'. Quan aquestes peces estiguin instal·lades, n'hi haurà 286 arreu de Catalunya.

La consellera de Justícia i presidenta del Memorial Democràtic, Ester Capella, lliurarà aquest dissabte les 17 peces que corresponen a Vilanova i la Geltrú (Garraf) en un acte institucional a la plaça de la Peixateria. Es tracta d'un lliurament excepcional i simbòlic que es fa abans de la instal·lació i que s'ha concebut com un homenatge als valors democràtics i la dignitat humana a l'aniversari del cop d'estat del 18 de juliol del 1936, segons ha informat el Departament de Justícia.

L'Ajuntament de Vilanova té previst exposar les llambordes a les dependències del consistori fins a la seva col·locació definitiva, que està prevista per al 2 i 3 d'octubre.

La resta d'instal·lacions de la tardor es faran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Mataró (Maresme), Rubí (Vallès Occidental), Cardona (Bages), Vilanova i la Geltrú, Esparreguera (Baix Llobregat), Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Vallbona d'Anoia (Anoia), Figueres (Alt Empordà), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Súria (Bages), Ripollet (Vallès Occidental) i Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Demnig va crear i instal·lar la primera 'Stolpersteine' el 1996 i des de llavors ha col·locat més de 75.000 llambordes en una vintena de països com França, Finlàndia, Lituània o fins i tot Argentina. Es tracta de blocs de ciment , amb una placa de llautó on hi ha gravades a mà les dades més rellevants de la víctima. L'objectiu és treure de l'anonimat i fer visible cadascuna d'aquestes persones. 'Stolpersteine' és un terme alemany que vol dir 'pedres que ens fan ensopegar'.