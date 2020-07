Un triangle amorós i les seves múltiples cares

Un espectacle pluridisciplinari que parteix de quatre textos literaris diferents s'estrena avui a Manresa –i diumenge (19.30 h) al Jardí del Silenci de Gràcia, a Barcelona– un cop ja es poden tornar a celebrar espectacles amb públic. La iniciativa estava programada per abans de Sant Jordi, però va quedar frenada pel confinament.

Connectant instants, de Clàudia Viladrich, 29 nits a Sant Petersburg, de Jordi Ubach, El somni de Wudang, de Marta Heredia, i El cranc juganer, de Xavi Forcadell i Núria Majoral, són els punts de partida d'un muntatge escènic que combina el teatre de text, la dansa, la poesia i la cançó, aquest darrer gènere gràcies a la participació de la vocalista Berta Sala.

L'espectacle és hereu d'altres de similars estrenats temps enrere: la incorporació cada cop de més novel·les –de les quals se n'extreuen fragments per elaborar el guió– ha «complicat» la creació de la peça, explica Viladrich. La història, però, manté l'essència, amb el triangle amorós que formen el Roger, el Sergei i la Maixa.

L'apartat musical va a càrrec de Berta Sala, amb unes peces que tenen «una relació metafòrica amb el que passa». El públic, mentre segueix la trama, podrà escoltar temes del repertori de la cantant i versions en diversos idiomes.

El muntatge, que porta per nom Connexions, de Wudang a Sant Petersburg. Jugues?, suma diversos passatges d' El somni de Wudang i El cranc juganer: la primera és una novel·la de la biòloga i professora Marta Heredia que tracta sobre la importància de celebrar la vida i d'arriscar-se per aconseguir la felicitat; el segon és un llibre per als infants de Xavi Forcadell que destaca el valor de l'amistat