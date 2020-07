Amazing Grace

Grace Patricia, la tercera filla de John Brendan Kelly, excampió olímpic de rem i empresari immobiliari, i de Margaret Katherine Majer, professora d'Educació Física, després d'un llarg estira-i-arronsa, va aconseguir permís de la família per traslladar-se a Nova York per estudiar a la prestigiosa Academy of Dramatic Arts, on s'havien format gent com Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Kirk Douglas i Lauren Bacall.

L'esvelta rosseta de dinou anys, ulls blaus, cutis de seda, que es començava a guanyar bé la vida com a model, es va enamorar del seu professor Dan Richardson, que també era director de teatre a Broadway. Val a dir que Don Richardson era jueu, onze anys més gran que ella i s'estava divorciant. Quan la Grace va considerar que la relació era seriosa, va decidir presentar el seu xicot als pares, convidant-lo a pasar un cap de setmana a la casa de la Henry Avenue de Filadelfia.

Fou una prova espantosa. Kell, el germà de la Grace, va comparèixer a l'hora de sopar amb uns amics i va començar a explicar acudits de jueus, mentre la resta de la catòlica família es dedicava a mortificar el convidat de totes les maneres possibles. El súmmum va ser quan, aprofitant que la parella havia anat a visitar l'oncle George –autor teatral guardonat amb el Pulitzer, que vivia a prop de la casa del seu germà–, la Margaret, la mare, va regirar la bossa d'en Don i, no tan sols es va assabentar que era divorciat, sinó que hi va trobar un paquet de preservatius. Els Kelly van demanar a Don que escampés la boira i la Grace es va tancar a la seva habitació a plorar.

Com que la parella va continuar veient-se a Nova York, el senyor John Kelly va decidir tallar el mal de soca-rel. Es va presentar un bon dia a l'apartament d'en Don i li va oferir un Jaguar del color que volgués a canvi que deixés de veure la seva filla. En Don va rebutjar l'oferiment i en John va baixar les escales traient foc pels queixals.

La Grace i en Don van continuar els seus amors durant dos anys, fins que ella va acceptar un braçalet de diamants de l'Alí Khan. Aquell estiu del 1951, el productor Stanley Kramer va enviar un telegrama a la Grace demanant-li que es presentés per rodar Sol davant del perill amb en Gary Cooper. L'any posterior, en John Ford la va triar per protagonitzar Mogambo, amb Clark Gable i Ava Gardner. Faltava un any perquè Alfred Hitchcock s'encaterinés amb ella i li fes rodar tres pel·lícules. En faltaven tres perquè guanyés inesperadament l'Oscar a la millor actriu pel paper de la dona d'un alcohòlic a Country girl – aquí titulada La angustia de vivir– quan tothom pensava que l'estauteta aniria a parar a les mans de Judy Garland per Ha nascut una estrella.

I el 19 d'abril del 1956, la se-nyoreta Grace Patricia Kelly es casava amb el príncep Rainier a la catedral de Sant Nicolau de Mònaco. Com que la princesa havia de ser immaculada, els metges li van certificar la virginitat, creient amb tota la bona fe del món que s'havia trencat l'himen de joveneta, anant a cavall.