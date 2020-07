La fira ArtsLibris suspèn la seva 11a edició a causa de la pandèmia

La Fira Internacional del Llibre i Edició Contemporània de Barcelona ArtsLibris ha anunciat avui dissabte la suspensió de la seva 11a edició, que estava prevista per als pròxims 23-26 de juliol, al Born CCM, a Barcelona.

En un comunicat fet públic avui dissabte, l'organització ha informat que "després d'haver estat treballant intensament durant diversos mesos per poder dur a terme l'edició d'ArtsLibris Barcelona 2020, de forma segura i en complicitat amb tots els editors, per motius de força major, en relació a la situació sanitària de la Covid-19 a Barcelona, no es podrà realitzar la fira de forma presencial".

Des del començament, aquesta edició d'ArtsLibris Barcelona 2020 s'havia plantejat com "una fira en format híbrid, amb instàncies presencials i virtuals", però davant la nova situació generada pels rebrots ArtsLibris traslladarà "el màxim de les activitats previstes al format virtual" en una nova plataforma en línia que es presentarà el proper 23 de juliol.

En aquesta plataforma es podran consultar les novetats dels editors i les edicions pròpies que es realitzen anualment, coincidint amb l'edició de la fira a Barcelona.

També es trobaran novetats i notícies d'actualitat, i una botiga virtual on es podran adquirir les publicacions dels participants.

La fira ArtsLibris va néixer l'any 2009, sota l'impuls de la galerista i editora Rocío Santa Cruz, i el seu objectiu era convertir-se "en fòrum d'intercanvi, divulgació i venda de les publicacions d'artistes contemporanis".

Des de llavors, "el seu perfil s'ha especialitzat per orientar-se cap al llibre d'artista i el fotollibre, formats que des de principis de la dècada de l'any 2000 són objecte d'una intensa activitat editorial.