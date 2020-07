Les Stolpersteine arribaran a la tardor a Súria, Cardona, Vallbona i Esparreguera

El Memorial Democràtic de Catalunya preveu instal·lar aquesta tardor 102 llambordes Stolpersteine a tretze municipis de Catalunya, entre ells Súria, Cardona, Vallbona d'Anoia i Esparreguera. Com ja havia explicat aquest diari, les peces s'havien d'instal·lar inicialment l'abril, però la pandèmia ho ha endarrerit. Creades per l'artista alemany Gunter Demnig en record de les persones víctimes del nazisme, les Stolpersteine es col·loquen, sempre que és possible, davant del domicili on la víctima va viure. Precisament, la covid-19 no permetrà que l'artista viatgi a Catalunya per col·locar-les. Quan aquesta nova tongada estigui instal·lada, n'hi haurà 286 a Catalunya. La resta de poblacions que instal·laran a la tardor les peces seran Vilafranca del Penedès, Mataró, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Santa Perpètua de Mogoda, Figueres, Sant Cugat del Vallès, Ripollet Montornès del Vallès. Demnig va crear i instal·lar la primera Stolpersteine el 1996 i des de llavors ha col·locat més de 75.000 llambordes en una vintena de països, inclosa l'Argentina.