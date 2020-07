Vetllada amb el duet Ballaveu, que presenta el disc «Ball de nit»

? La festa que tindrà lloc avui al parc del Lladó de Berga començarà a les 18.30 h amb la presentació del llibre i continuarà, a les 19 h, amb el concert que oferirà el duet Ballaveu, format per Patri Garcia i Xavier Rota, d'Olesa de Mont- serrat. Els Ballaveu són avui en dia l'únic grup de ball cantat que hi ha a Catalunya, i amb les seves veus recorren el cançoner tradicional i popular català, ja siguin els balls plans del Pallars, les havaneres de l'Empordà, els ballets i les sardanes de la Catalunya interior i les jotes de l'Ebre. Avui presentaran el seu nou disc, «Ball de nit», on el duet planteja el repte de revisitar el repertori tradicional amb la veu com a únic instrument melòdic.