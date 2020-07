Aleix Solernou inicia la ronda de presentacions de «La revolta del poble» a Callús

El reporter bagenc Aleix Solernou inicia avui la gira de presentacions del llibre La revolta del poble, que es va haver de suspendre fa quatre mesos a causa de la pandèmia i el confinament. El volum, que publica Edicions de l'Albí, rememora les vivències de dates tan emblemàtiques en la cronologia del procés català com el 20 de setembre i els dies 1 i 3 d'octubre del 2017. L'acte tindrà lloc a les 12 h al parc 1 d'Octubre de Callús, davant de l'escola Joventut, on hi va haver un atac de la Guàrdia Civil. A més de l'autor, hi intervindran el fotògraf Salvador Redó i l'exalcalde Josep Maria Ginestà. La jornada es clourà amb un vermut per als assistents.



Víctor Amela, dilluns a l'Abacus

La jornada de demà dilluns tindrà dues presentacions literàries de signe divers a Manresa, i totes dues tindran lloc a les 19 h. El periodista Víctor Amela parlarà del llibre Ens van robar la joventut. Memòria viva de la lleva del biberó (Rosa dels Vents), a la llibreria Abacus, en una trobada organitzada per l'Associació Memòria i Història de Manresa i que estarà moderada per Joaquim Aloy i Salvador Redó. En aquest volum, Amela dona la paraula a alguns dels supervivents d'un episodi de la Guerra Civil Espanyola especialment cruent perquè va suposar l'allistament de nois joves a combatre a l'Ebre en un intent ja desesperat de la República per intentar impedir la victòria feixista.

D'altra banda, la llibreria Parcir acollirà la presentació de la novel·la L'origen del pecat, un acte en el qual participaran l'autora, Marta Alòs, i l'escriptor i periodista de Regió7 Jordi Agut. L'obra forma part de la col·lecció de novel·la negra del segell lleidatà Pagès Editors i està ambientada a Lleida i en els escàndols de pederàstia i cor-rupció de l'Església catòlica. Exdiputada al Parlament de Catalunya, Alòs és autora de diverses novel·les i relats.