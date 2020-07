L'activitat cultural als municipis amb noves restriccions només es podrà mantenir amb autorització prèvia del Procicat

Les noves restriccions del Govern a les zones amb major afectació per coronavirus prohibeixen les activitats de tipus cultural i els espectacles públics. Amb tot, i segons un document de 'Preguntes freqüents' elaborat per un equip conjunt de Salut i Interior, els ajuntaments poden mantenir-les amb l'autorització prèvia del Procicat i sempre en espais "adequats" i que respectin la distància de seguretat, l'ús de mascareta, amb hora concertada i registrant les dades dels assistents. D'aquesta manera, s'obre la porta a mantenir festivals com el Cruïlla XXS, Pedralbes o el Grec a Barcelona, el futur dels quals havia quedat compromès. El cicle Nits del Fòrum del Primavera Sound va cancel·lar aquest dissabte la programació durant quinze dies.

Les sol·licituds per a les excepcions s'han d'adreça al correu del Centre d'Emergències de Catalunya.

Des que el Govern va fer públiques les noves mesures restrictives per als municipis amb una major afectació per coronavirus, cinemes, teatres, festivals de música i esdeveniments culturals van iniciar una campanya per reivindicar que eren activitats segures.

Festivals com el Cruïlla XXS, Pedralbes o el Grec van decidir mantenir l'activitat, però el cicle Nits del Fòrum, sota el segell del Primavera Sound, va aturar els concerts des d'aquest dissabte i fins al 31 de juliol davant la incertesa de l'actual context sanitari. En un comunicat, van advertir que, tot i complir amb les condicions de seguretat requerides i del fet que havien tingut una "gran acollida" del públic, decidien fer un "pas al costat" pel desconcert creat per "recomanacions i restriccions contradictòries" que confonen "organització, músics i assistents". "No volem que ningú se senti insegur per participar en un concert a l'aire lliure, ni que es faci amb totes les mesures exigides per les autoritats sanitàries i administratives i que no s'hagi notificat cap focus en esdeveniments d'aquestes característiques", van justificar.



El Departament de Cultura demanava "alternatives"



La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va anunciar divendres que el Departament proposaria alternatives al Procicat per evitar el cessament de l'activitat cultural en les àrees territorials afectades pel rebrot de la pandèmia, com Barcelona, àrea metropolitana, la Noguera i el Segrià. La consellera Vilallonga va remarcar que "tota la feina conjunta, feta pel Departament per al sector cultural i amb el sector cultural, reclama un tractament just, que és més necessari que mai en aquest moment en què el primer que cal perseguir és la salut de les persones".



Cancel·lació del Sant Jordi d'estiu a Passeig de Gràcia



El mateix divendres els llibreters i els floristes van cancel·lar la celebració del Sant Jordi d'estiu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Tot i això, emplaçaven els ciutadans a comprar llibres i roses a les botigues per celebrar la diada, que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril.

A la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que hi hagi. Llibreters i floristes, però, van expresssar a l'ACN que esperaran a les indicacions recollides quan es publiqui la resolució al DOGC i les que doni l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per decidir si les llibreries poden posar una parada a l'exterior de cada local.