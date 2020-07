El músic surienc Mateu Peramiquel compon «Les històries de l'avi Josep»

L'avi Josep era un marrec de setze anys quan va deixar Toga, el seu poble natal de la província de Castelló, i va arribar a Catalunya. Primer va fer cap a Martorell i, posteriorment, la família va arrelar a Ullastrell, on van treballar com a masovers d'una finca amb vinyes. Moltes dècades després, el Josep és el protagonista d'un projecte de ràdio-teatre que uneix les arts escèniques i musicals amb la reflexió sobre qüestions de temàtica social i que es pot escoltar i veure a les plataformes digitals Spotify, YouTube i Soundcloud.

«La primera temporada de Les històries de l'avi Josep consta de quinze capítols», explica el músic surienc Mateu Peramiquel, coautor del projecte juntament amb Mar Puig, neta de l'homenatjat. Després d'emetre's cada dimarts al programa La Central, d'Ona Bages, ara es poden recuperar tots els episodis a les xarxes esmentades. I avisa que no només hi ha la voluntat de crear una segona temporada: «A la tardor, tenim la intenció de treure el disc i estrenar una obra de teatre».

Més enllà d'altres conseqüències terribles per al món de la cultura, el confinament ha tingut la virtut de servir al duet que formen Puig i Peramiquel per tenir molt temps per crear. En cada capítol «s'explica una història d'uns 15, 20 minuts, sobre temes com l'assetjament escolar, el mal ús de les xarxes socials o les malalties que no es poden superar. «Qüestions amb les quals ens sentim identificats», afegeix el bagenc.

«El projecte va sorgir d'una xer-rada amb l'avi Josep, després de la qual li vam dedicar una cançó», explica Peramiquel. En cada episodi, Mar Puig narra una història i, de fons, va sonant un fil musical de piano amb una partitura creada pel surienc. A més a més, plegats interpreten una o dues cançons compostes exclusivament per a la iniciativa. «Com que fèiem un capítol cada setmana, quan ens vam poder retrobar amb altres persones vam tenir convidats per narrar i cantar», indica.

Si bé l'eix central de Les històries de l'avi Josep és la narració d'un conte amb la voluntat d'obrir debat, els autors van voler innovar i no repetir esquemes, motiu pel qual «vam introduir recursos dramatúrgics, flaixbacs i estructures diferents en cada capítol».

Durant el confinament, Mateu Peramiquel va compondre i registrar la cançó Ens tornarem a abraçar, que ja té gairebé onze mil visualitzacions a YouTube. El surienc i Puig són dos enamorats del teatre musical i ja estan elaborant un muntatge amb les diferents històries de l'avi Josep per estrenar-lo aquesta tardor en format escènic.

D'altra banda, Bruna el musical, creat per Peramiquel i Puig, farà estada del 13 al 27 de desembre al Teatre Romea de Barcelona en la programació infantil.