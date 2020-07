La música torna als jardins de Sant Benet en l'estrena del festival de Sant Fruitós

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va viure una lluïda estrena presencial als jardins del monestir de Sant Benet, aquest dijous a la nit, després que el certamen s'inaugurés una setmana abans amb una actuació que es va poder seguir en línia. El tenor Josep Bros i la soprano Maria Miró, acompanyats pel pianista Marco Evangelisti, van fer un recital d'àries i duets de grans autors com Bizet, Mozart, Verdi i Puccini. Davant d'uns 275 espectadors, el concert va certificar l'encert de l'organització de no ajornar el festival malgrat la pandèmia. Respectant totes les mesures de seguretat sanitària, el bell espai a l'aire lliure va tornar a exhibir el seu potencial per a la música, encara que amb una capacitat restringida. El festival brindarà el dijous de la setmana vinent, a les 22.15 h, un homenatge a la figura de García Lorca: sota el títol Luna roja, l'espectacle musical comptarà amb el concurs de la mezzo Mireia Pintó, l'actriu Sílvia Bel i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.